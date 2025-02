San Frenando, y van…

Creado: Actualizado:

¡El hielo de la desesperanza leonesa! Lo sé, la resignación por aceptación de lo que debiera ser evitable, va algo así como desde el alivio transitorio al desastre.

Y tal vez por ello ayer estuve imaginativamente delante de la casa de Botines, donde actúa Fundos, precisamente en la acera donde el irrepetible activista del leonesismo Cheva, el primer sábado de cada mes se coloca personalmente con su pancarta reivindicativa, y hube que llevar el pensamiento hacia la Diputación, donde, para la legislatura que nos concierne, se firmó un compromiso PSOE/UPL de gobernanza provincial.Dentro de tal compromiso estaba la puesta en valor en un pleno de la moción por la autonomía leonesa, y sabido es que, con bastante retraso, se aprobó por mayoría. Mas, la sombra de Cendón, remedo de Ferraz con mando y obediencia que absorbe y sostiene, cae con alargada condición política, en el asunto de la libertad de autogobierno autonómico leonés. ¡Enfría y paraliza!Sin embargo, y tirando de obediencia partidista, lo crea o no se percibe su actuación, ad personan, como localista, tira del remedo citado, impostando la voz, retorciendo el mensaje, y hasta se pone erguido en sus pronunciamientos.Es fácil observar que entre trágala y rueda de molino, intenta caminar el cendonismo, siendo éste, a modo de elucubración, un comportar personalizado de política partidista, una manera falsa de decir, para no hacer. Y en la práctica uno de tantos frenazos a lo leonés de distinta índole política, conceptual y vivencial. Cosa que también ocurre en el interpretable entorno socialcultural autonómico dominante.Los representantes sindicales ejercientes en León, incluso los autonómicos, que al parecer intentan actuar con autoridad superior, un punto obviada para la muy próxima reclamación «trabajadora» en León capital, van a salir a las calles capitalinas (al menos) el día 16 de febrero, con reivindicaciones de futuro para León.Cendón «subido» a la marquesina de los focos, y con soflama dicente «enfoca» sobre el PP que en plan nacional, dice que se queja de todo lo que el gobierno central intenta que se apruebe en el parlamento. Se opone a todo, el caso es tratar de tumbar al gobierno, incluso sin pensar en el daño que se puede causar a los gobernados, en general. Digo yo, ¡esto es, ver la paja en el ojo ajeno…!Acaba de salir a los medios, y en éste lo hemos podido leer, invitando a que lleven los sindicatos a la manifestación de febrero también la defensa del escudo social que propuso Pedro Sánchez, está semana en el Congreso, y el PP tildándolo de retroceso no lo aprobó. Dañina provocación.«El PP es un partido que prefiere confrontar y dividir antes que construir soluciones», ha dicho para remarcar un mal comportamiento de este partido en la oposición política nacional, que retuerce o exprime a conveniencia.Sería muy interesante conocer porqué en lo autonómico, al menos tácitamente, van de acuerdo PSOE-PP para el amarre de los leoneses. ¡Expliquen el maldito truco! Y sepamos de una vez por todas la razón por la que en tal menester no se tiran los trastos a la cabeza. ¡Nos hunden al alimón! Eso sí, con distinta mano pero manejando la misma perversa intención ahormadora. ¡Nos torean!El 16 de febrero, los leonesistas, bien incorporados a la movilización, o tal vez digamos mejor, ampliando la reclamación estarán con el color más leonés de sus enseñas, tintando la reivindicación que no puede ser otra que el ejercicio de libertad constitucional para la autonomía leonesa.