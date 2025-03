Urge una solución en el agua del Órbigo y el Páramo

Creado: Actualizado:

La jornada técnica sobre el futuro de la agricultura en la provincia, que acogió La Bañeza, puso sobre la mesa los retos inaplazables que tiene este sector tan relevante para León. Y entre ellos, el conflicto existente por la carencia de agua en territorios fundamentales como pueden ser el Páramo o las zonas próximas al Órbigo. El Gobierno anunció recientemente a los regantes que no prevé ya la construcción de las balsas del Órbigo. Existen muchas voces de expertos que siguen defendiéndolas. Pero lo cierto es que es innegable que hay un problema. No puede admitirse ese ‘no’ sin otra solución. El Plan Hidrológico del Duero para el periodo 2022-2027 incluía una partida de 60 millones de euros para esas obras. Si no se hacen, lo lógico es que el dinero se usen en la alternativa.