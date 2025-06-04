Ingresos millonarios sin devolver el tren

Creado: Actualizado:

León vivó hace años el sueño de contar con un soterramiento amplio del tren y de una estación de primera categoría a costa de la venta de los terrenos ubicados en las instalaciones que fueron tradicionamente de Renfe. Pero el estallido de la crisis hizo fracasar todo aquello y el ferrocarril llega hoy a una estación que pasó de provisional a definitiva, con fondo de saco para muchos convoyes y con unas limitaciones evidentes en todos sus servicios. Lo curioso es que allí hay tren, en precario, pero no operación inmobiliaria porque León de momento, en esa zona oeste, no facilita grandes previsiones de construcción. Pero la situación es inversa junto a la histórica estación de Feve, en Padre Isla. Allí ya no hay un servicio ferroviario y, lo que es peor, ni siquiera existe un plan para recuperarlo. En este caso, sí está en marcha una millonaria operación de aprovechamiento urbano de las tres parcelas que se han generado en las obras realizadas en la zona. La previsión de ingresos para Adif —actual administración de las infraestructuras ferroviarias— se cifra en unos 40 millones de euros. Un 'pelotazo' millonario precisamente en un lugar en el que ha desatendido su función real, como empresa pública, que es tener lista las vías, con todos los requisitos, para que puedan circulan los trenes.