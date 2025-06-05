A Feve le niegan hasta los viejos trenes valencianos

Creado: Actualizado:

La decadencia de la centenaria vía férrea que comunica León con buena parte de la montaña leonesa e incluso Bilbao se acrecienta cada día que pasa. Parece de auténtico milagro que sobreviva con la precariedad a la que se ha visto sometida desde que descarriló el sueño tranviario que la dejó en precario. El servicio de personal es insuficiente y también el de material. Pero quizá hay se comprueba la importancia que tiene para muchos ciudadanos, que la siguen usando a diario aunque las complicaciones y molestias son gravísimas. Ahora, al conocer que se retiran convoyes diésel en la Comunidad Valenciana, los usuarios de León piden que se aprovechen para combatir las carencias. Pero su demanda cae en saco roto y se hace buena la frase de que les niegan 'el pan y la sal'...