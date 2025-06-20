Guerra sindical para hundir más La Bañeza

Creado: Actualizado:

El estallido de una batalla interna entre los trabajadores de la compañía Azucarera es la peor noticia que podría generarse en estos momentos decisivos. La imprescindible unidad en todos los frentes para conseguir el mantenimiento de la actividad en la factoría de La Bañeza había sido reclamada para todos los implicados, y también se estaba logrando entre las instituciones públicas y diversos entes sociales. Pero el frente laboral ha estallado por los aires con un duro comunicado de UGT contra Comisiones Obreras, generando todas las dudas posibles y una situación peligrosa de la que León tiene pésimas experiencias, tras lo ocurrido en su día en Antibióticos, también con los sindicatos enredados en movimientos con fines nada claros.

Ahora se crea un marco realmente peligroso. Cuando más falta hacía la unidad de acción, y con el respaldo de unas instituciones que estaban movilizadas, falla el elemento clave para avanzar hacia la esperanza de salvar la planta bañezana. Urge sin más dilaciones un punto de encuentro entre los sindicatos para evitar que la grieta se haga insalvable. Aquí hay demasiado en juego, y los perjuicios que puede generar esta guerra sindical son claramente previsibles.