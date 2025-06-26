La Justicia frena a Diez y sus peatonalizaciones

Creado: Actualizado:

El desastre de gestión del alcalde José Antonio Diez en el campo de la movilidad quedó ayer más en entredicho si cabe al conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que bloquea las peatonalizaciones activadas ‘por la puerta de atrás’. Son incontables los avisos y los reiterados llamamientos al diálogo y a la búsqueda pausada de las mejores alternativas que ha recibido el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León. Pero todo ha caído en saco roto. De nuevo el mismo guion, alarde de una soberbia sin medida y varapalos desde la Justicia hacia esa gestión que ya resulta difícil de defender se mire como se mire. De nuevo, la indefinición y los conflictos innecesarios para una ciudadanía que sufre problemas de movilidad en el corazón de la ciudad y también por la situación cambiante que deriva en la incapacidad de conocer de manera clara si puede ser acreedor de una multa en cualquier momento. La movilidad es uno de los puntales para una gestión municipal. Los seis años de gestión de Diez no han aportado soluciones y han mostrado una capacidad sobresaliente para generar conflictos y situaciones de indefinición a unos niveles difícilmente alcanzables. Quizá llegue la hora de pararse a pensar de un proyecto de ciudad con calidad de vida para todos.