La rotonda de Montejos sigue 'dando vueltas'

La situación de la N-120 entre Villadangos del Páramo y la Virgen del Camino presenta una situación de máxima peligrosidad. El problema es conocido y las previsiones no podían ser peores, por el incremento en el tráfico que se registrará con el crecimiento vertiginoso que tiene el polígono industrial de Villadangos. El plan para desviar los camiones hacia la autopista AP-71, con un peaje bonificado, duerme el sueño de los justos en el fondo de algún cajón. Quizá no muy lejos se encuentre el proyecto para la construcción de una rotonda en el peligroso cruce de acceso hacia Montejos del Camino y buena parte de la zona norte de la comarca del Órbigo. Desde hace seis años no se tiene ninguna noticia de una obra comprometida entonces por el Gobierno central.