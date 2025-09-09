El Bierzo merece que se escuche sugrito de resiliencia

Creado: Actualizado:

Cada septiembre, el Bierzo se reúne para celebrar su Día, un momento que ensalza su identidad, su riqueza natural y cultural, y que, sin embargo, también pone en evidencia las deudas pendientes con esta comarca leonesa. En este 2025, la festividad en Ponferrada llega con un peso añadido: el Bierzo ha sido una de las zonas más castigadas por los incendios este verano, un golpe que agrava la situación de un territorio ya marcado por décadas de desinversión y promesas vacías. A muy pocos años de la demolición de las torres y chimeneas de Compostilla II —emblemas de un pasado industrial que ya no sostiene la comarca—, el Día del Bierzo debe ser más que una conmemoración; debe ser un punto de inflexión hacia un futuro que no puede esperar más. En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Ponferrada, los discursos institucionales resonaron, como siempre, con alabanzas al potencial del Bierzo. Pero la realidad es tozuda: los incendios de este verano han devastado montes y paisajes. Este desastre natural no solo ha dañado el medioambiente, sino también la moral de una población que ve cómo su patrimonio natural, uno de sus mayores activos, queda reducido a cenizas. A esto se suma la crisis persistente: el empleo, una juventud sin oportunidades que retoma el camino de la emigración, como hace cuarenta años, mientras las rentas de los prejubilados ya no bastan para amortiguar un declive económico cada vez más evidente. La Virgen de la Encina escucha, un año más, los mismos clamores. Y ahora, tras los incendios, hay que sumar una rápida recuperación ambiental que proteja y restaure el entorno, base del potencial turístico y agroindustrial de la comarca. En este Día del Bierzo, la sensibilidad de las administraciones hacia la «deuda histórica» con el territorio debe traducirse en hechos. Este 2025, la celebración ha sido un grito de resiliencia: un compromiso firme para que este edén, castigado por el fuego y el abandono, recupere su brillo.