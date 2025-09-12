Intentona para cobrar un recibo dudoso

Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León intenta hacer pagar a los ciudadanos un recibo que es cuestionado incluso desde los entes fiscalizadores de la propia institución. El equipo que dirige José Antonio Diez desoye a Intervención, que considera que «no se ajusta a derecho» cobrar por la basura de 2024. Aprovecha que el nuevo recibo ya no se abonará desde las comunidades de vecinos, sino que será girado a cada vecino. El Ayuntamiento une el polémico recibo de 2024, que según los informes ‘caducó’ por la mala gestión, al del presente 2025. Todo apunta a que de nuevo se aboca al Consistorio leonés a una situación complicada, con cientos de recursos, y generando perjuicios y molestias a los ciudadanos para intentar paliar lo que fue una mala praxis dentro del propio equipo de gobierno de Diez. De momento, en esta huida hacia adelante se sigue un informe ideado en Recursos Económicos para salvar así la alerta concreta enviada desde Intervención sobre la imposibilidad legal de seguir adelante con el cobro de esa tasa que no liquidó en tiempo y forma por parte del Ayuntamiento. Todo apunta a que la cosa deberá ser decidida por los tribunales de Justicia, salvo que el alcalde Diez opté por rectificar, una situación que tampoco sería insólita en los reiterados errores cometidos en su gestión.