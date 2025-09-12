Impulso para la labor social del Dulce Nombre

Creado: Actualizado:

La cofradía más emblemática de la Semana Santa leonesa, la del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, da un paso al frente y refuerza uno de sus pilares, la obra social. Ayer presentó el acuerdo firmado con Cooperación Social de Castilla y León que facilitará a los cofrades y a cualquier interesado la posibilidad de colaborar en el acompañamiento de mayores, enfermos y personas en soledad. Se trata de un problema muy presente en la sociedad contemporánea y resulta clave que se impliquen en buscar soluciones entidades de gran proyección como está hermandad. En muchas cofradías forma parte de su propia esencia el trabajo social. No se trata de alcanzar reconocimientos, lo que se busca es animar a más personas a implicarse para ayudar a los que más lo necesitan.