Un caos administrativo insostenible para León

Creado: Actualizado:

Ya no es sólo el Ayuntamiento de la capital leonesa, es ahora también la Diputación provincial la que se suma al incomprensible caos en la recaudación de las tasas de tratamiento de basuras que tras el despropósito en el que sucumbió la gestión de Gersul invade de recursos el cobro de estos impuestos. Un problema sería que estos cobros se pusieran en cuestión por un asunto de fondo, pero no es así ni de lejos. Lo que se recurre son cuestiones de forma, el puro trámite administrativo a seguir para llevarlos a cabo. Metodologías presuntamente establecidas con claridad, cuyo absurdo incumplimiento está costando miles de euros y muchos dolores de cabeza a los pacientes contribuyentes leoneses. Parece ser, al fin, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, una mera cuestión de incompetencia profesional y falta de exigencia política. ¿No hay responsabilidades que exigir?