Foro Ancares: exigir igualdad apostando en firme por lo que une

Parece que se ha extendido que es más exitoso ‘vivir en frontera’. Dedicar los esfuerzos a ahondar divisiones, a separar, a generar sentimientos de agravio, sin reparar en los perjuicios derivados, tanto presentes como futuros. El Foro Ancares vivirá hoy su segunda edición con una presencia institucional del máximo nivel. Hasta Lugo se desplazarán los presidentes de Castilla y León y de Galicia. Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda escriben hoy, en un Suplemento de este periódioco, cuáles son sus planteamientos sobre esa unidad de acción tan necesaria para conseguir que el futuro del Noroeste sea esperanzador. Ayer mismo hubo otro encuentro, de empresarios de León, Asturias y Galicia, para alzar la voz sobre el desequilibrio inversor que sufre esta zona de España. Es quizá la mejor prueba de que existe un problema y de que también es patente una actitud reivindicativa que debe entenderse en una clave constructiva. No se trata de ir contra nada ni contra nadie. De pedir que no se impulse el desarrollo o las infraestructuras en otros territorios, como quizá si hacen algunos empeñados en acaparar todo. El Noroeste, a través de este Foro Ancares promovido por el Diario de León y El Progreso de Lugo busca un diálogo sosegado y positivo, para exigir igualdad respecto a las zonas que durante tanto tiempo se han visto privilegiadas. Y en una clave fundamental, apostando por lo que nos une, por ese nexo entre Galicia y León que se hace palpable en múltiples aspectos y que debe apuntalar una relación en permanente expansión para beneficio de todos.

Lo ocurrido con el viaducto del Castro, en la A-6 en el alto del Cebrero, puede servir de ejemplo sobre la realidad que se vive en ambas vertientes. Literalmente se vino abajo un puente de una autovía radial. Algo probablemente impensable en otras autonomías. Como los tiempos empleados para volver a construirlo, algo que quizá aún seguiría pendiente a día de hoy sin la presión que se realizó desde todo tipo de ámbitos. Por eso hay que activarse.