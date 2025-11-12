El Musac empieza a ser el motor cultural deseado

Creado: Actualizado:

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) abrió sus puertas en Eras de Renueva, hace 20 años, con grandes expectativas. Pero su trayectoria no había cumplido esos objetivo de primer nivel en los que hunde sus raíces. El plan originario era que la ciudad contase con un lugar cultural de primer nivel, un punto emblemático —el edificio se diseñó sin reparar en gastos— y con una programación capaz de alcanzar una posición relevante a nivel nacional y con proyección internacional. Pero las cosas se empujaron hacia un programación alejada de esos fines. Ahora, por segundo daño consecutivo, se afianza una inversión notable y se exhibe una muestra sobresaliente. Los resultados están ahí. El éxito del año pasado con Weiwei empieza a repetirse ya con Yoko Ono.