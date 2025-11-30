Otra ayuda que se convierte en deuda

Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León parece incapaz de gestionar los tiempos en asuntos fundamentales como los plazos de ejecución de los proyectos para los que recibe millonarias ayudas, sobre todo europeas. Se presentan las iniciativas, se aprueban las subvenciones, pero la ejecución se lleva a cabo sólo hasta un punto. Justo ese en el que el objetivo se convierte en realidad. Así, los leoneses no sólo pierden la ayuda para mejorar sus servicios, sino que tienen que hacerse cargo con sus impuestos de la inoperancia municipal.

El asunto de los contenedores marrones, esos obligatorios ya desde hace tiempo para reciclar (y controlar a cada ciudadano) la recogida selectiva de residuos orgánicos que alimentarán fuentes de energía renovable, supera el límite de la indolencia. Se han incumplido todos los plazos de entrada en vigor de la medida exigida internacionalmente, pero en el equipo de gobierno municipal del PSOE ni siquiera han sido capaces de medir los tiempos para al menos salvar una sustanciosa subvención europea de 738.000 €. A un mes de que concluya el plazo (han tenido tres años y medio) los contenedores están, pero no el dispositivo tecnológico que los activa. No hay tiempo para tramitarlo. Pagarán el 'despiste' de nuevo los leoneses. La gestión no es lo de este equipo.