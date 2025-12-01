Qué quiere el Gobierno para el aeropuerto

Creado: Actualizado:

La cuestión en la utilidad real del aeropuerto de León no está en centrar el debate sobre una operación concreta, aunque sea el desgraciado episodio que perdió un corazón para un transplante el pasado 13 de noviembre, sino en determinar qué quiere realmente el Gobierno para esta infraestructura, creada con ínfulas internacionales y dotada con tecnología tan básica que buena parte del año impide un funcionamiento normalizado.

El propio Gobierno reconoce en una respuesta parlamentaria al PP que el de León es el único aeropuerto del noroeste cuyo sistema de aterrizaje, el ya tristemente popular ILS, es básico. Los de Asturias, Valladolid, Santiago y Vigo disponen de la herramienta más avanzada, y La Coruña de la intermedia. Ello a pesar de las complicadas condiciones metereológicas que habitualmente padece la instalación de La Virgen del Camino, y que provocan problemas recurrentes.

Una evidencia y un agravio que, de momento, no encuentran respuesta desde el Ejecutivo central.