Apoyo institucional a una comarca capaz

Creado: Actualizado:

El séptimo Congreso Diario de León sobre la Economía del Bierzo facilitó en su primera jornada un análisis atractivo y útil sobre la realidad de la comarca. Centrado en sus carencias, en la necesidad de que se hagan las infraestructuras pendientes y de que fructifique la necesaria colaboración público-privada para relanzar un territorio que sufre un castigo como pocos otros, al sumarse el final de la minería y de las centrales térmicas a la sucesión de crisis que ha padecido el conjunto de España. Pero el Congreso también incidió en las posibilidades de futuro que llegan avaladas por la propia idiosincrasia de una comarca que está dotada de una especial capacidad para el emprendimiento.

La consejera de Industria, Leticia García, resumió la necesidad de ganar el futuro: «No sirve de mucho mirar hacia atrás y preguntarse si las cosas se han hecho bien o buscar responsables de un camino que probablemente no se recorrió de la forma más inteligente». Y el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, defendió que El Bierzo es un foco ideal para impulsar «la transformación verde de la economía», un camino que anima «la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento al sector primario, a los servicios y a los procesos industriales y empresariales en general».