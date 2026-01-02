Cambio de año con menos 'catarros'

Creado: Actualizado:

Las tasas de incidencia de infecciones respiratorias y síndrome gripal han experimentado un leve descenso, más acusado en el segundo, que les mantiene dentro del nivel de intensidad bajo. En concreto, las infecciones respiratorias se sitúan en 681 casos por 100.000 habitantes —por los 832,4 casos de la pasada semana— mientras que el síndrome gripal baja hastsa los 94 por 100.000 habitantes, muy por debajo de los 145,2 del periodo anterior. En las muestras hospitalarias aumenta ligeramente el porcentaje de detecciones de virus de la gripe y del del Virus Respiratorio Sincitial VRS. En estas últimas, el 53% se producen en niños menores de 3 años y el 35% en mayores de 65. El 65% de los virus de la gripe detectados son AH3.