Apoyo a lo local desde el Club de los 60

La oferta de viajes del Club de los 60 se refuerza con nuevos destinos de máximo interés, pero también con una apuesta decidida por lo local, que animará la actividad económica en las provincias de la autonomía, y facilitará las cosas a los usuarios de este servicio. Tras las críticas recibidas, se abre la gestión a un total de 212 agencias de viajes de Castilla y León, de las que 35 corresponden a esta provincia. Se evita así el monopolio de los grandes grupos, que tantas quejas suscitaba en la Federación Castellano y Leonesa de Agencias de Viajes al limitarse sus posibilidades de actuación.

El Club de los 60 se ha consolidado como una oportunidad de primer orden para que las personas de la Comunidad puedan realizar viajes bien diseñados a destinos de calidad, algo así como una especie de «vip» frente al Turismo Social de Imserso. Este año se estrenará la posibilidad de conocer lugares como Japón, los castillos del Loira o París, e incluso realizar un crucero por centroeuropa navegando por el Rin.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la presentación del programa del Club de los 60, recordó como aval hacia su consolidación que «es una de las actividades mejor valorada por los usuarios y más demandada»