Caos en la gestión que paga el ciudadano

Creado: Actualizado:

El vodebil en el que ha convertido el Ayuntamiento de León el cobro de las tasas correspondientes por una parte al tratamiento de las basuras, que antes cobraba Gersul, y por otro el habitual de recogida de residuos, como consecuencia de que se hayan anulado judicialmente las ordenanzas para que se abonen de forma conjunta, trae de cabeza a los casi 86.000 contribuyentes afectados en la capital. El recibo del tratamiento de los residuos, anulado por dos veces por el Tribunal Superior de Justicia, hará que las arcas municipales no puedan ingresar las tasas correspondientes a tres años, de 2024 a 2026. Sin embargo, sí tendrán que pagar ciudadanos y negocios el coste de la recogida de las basuras. Sólo que en los próximos meses deberán hacer frente al pago de los recibos trimestrales de 2025 y 2026.

Los recibos de la basura son a día de hoy un galimatías en el que el contribuyente se pierde. Hay que estudiar a fondo las anulaciones, devoluciones y cobros para aclararse con lo que se ha pagado y tiene que ser devuelto, lo que se recibirá aunque no se haya recurrido, y lo que de todas formas es obligado pagar.

El equipo de gobierno de José Antonio Diez debería hacer un ejercicio didáctico, además de otro de humildad, para aclarar la situación a los leoneses.