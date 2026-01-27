Más peaje en León para aparcar peor

Creado: Actualizado:

Los peajes protagonizan desde hace meses buena parte del debate social —y lamentablemente quizá no tanto el político— en la provincia. Los ciudadanos consideran un agravio terrible tener que pagar por transitar por la autopista hacia Asturias o la que conecta el interior de la provincia desde Astorga, frente a otros territorios donde se están retirando las cabinas de cobro.

Ahora, se dan a conocer los datos de otro terrible peaje que pagan cada jornada los ciudadanos. El coste por aparcar en la capital de la provincia, donde cada día que pasa es más tortuoso encontrar un plaza. El balance del año es para preguntarse qué se está haciendo. El Ayuntamiento recauda más pero ofrece un peor servicio al ciudadano. Parece fuera de toda duda el daño en todos los órdenes, incluido el que se genera al comercio o la hostelería e incluso al medio ambiente provocando que los coches den vueltas y más vueltas hasta que consiguen encontrar un lugar donde estacionar. Pero eso sí, la caja es cada vez mayor. El afán recaudatorio con el ‘peaje’ que se paga sin salir de la ciudad no tiene justificación si se tienen en cuenta las complicaciones que se están generando a todo el que se mueve o acude desde otro lugar, con la constante merma de las plazas disponibles que se registra en los últimos tiempos.