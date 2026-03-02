Formación para la excelencia médica

Creado: Actualizado:

El Hospital de León refuerza su programa de simulación de casos clínicos para mejorar la formación de sus sanitarios y evitar errores a la hora de enfrentarse a pacientes reales. La denominada Aula de Simulación, puesta en marcha el pasado verano, supone un paso cualitativo para alcanzar la excelencia en la práctica de la medicina, con la ventaja de que cometer un error, que en plena operación quirúrgica puede suponer la muerte de un paciente, se convierte en este aula en una experiencia de aprendizaje con vuelta atrás. Por estas instalaciones de alta tecnología han pasado personal de servicios como Anestesia, Pediatría, Urgencias, Quirófano u Obstetricia, que han tenido la oportunidad de someterse a situaciones críticas y resolverlas —o no— aplicando sus capacidades y recursos, en un ambiente que recrea a la perfección el estrés propio de un caso clínico real. Todo un ensayo en vivo que adquiere tintes de perfección gracias al maniquí SimMan 3G que es el protagonista del proyecto y que es capaz de recrear sintomatología humana. El Hospital de León se coloca así en la vanguardia de un tipo de formación en la que cometer errores salva vidas y que, de momento, solo está disponible en el Clínico de Valladolid y en el Hospital El Bierzo.