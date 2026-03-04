Proyecto Hombre: que nadie quede atrás

Creado: Actualizado:

Proyecto Hombre fue reconocido ayer por unanimidad como Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales, según el jurado, «por su perseverante trabajo en el campo de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de trastornos adictivos». No se pudo elegir una palabra más adecuada para definir el trabajo realizado por esta organización desde hace 40 años. A principios de los 80, un cura rural que trabajaba en El Bierzo, Isaac Núñez, conoció la experiencia que se desarrollaba en Italia y en plena pandemia de la heroína apostó por implantarla en una comarca que sufría severos problemas con las adicciones. Su iniciativa recibió el respaldo y la financiación necesaria del entonces obispo de Astorga, Antonio Briva Miravent, para poner en marcha un Proyecto Hombre que fue pionero en España y que llenó el Estadio Bernabéu con el partido contra la droga que impulsaron el periodista Luis del Olmo y la reina Sofía. Todo aquello fructificó en cientos de rehabilitados, y con una expansión por la Comunidad y otros puntos de España. Ahora, llega un nuevo reconocimiento con este premio que se extiende a todas las zonas de la autonomía en las que trabaja activamente el programa terapéutico que con el paso del tiempo se adaptó a los tiempos para intentar que nadie en la sociedad se quede fuera.