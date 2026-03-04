Justicia lenta pero factible para el sector de la leche

Creado: Actualizado:

El sindicato Ugal-UPA elevó por encima de 4.000 las explotaciones ganaderas de la Comunidad que pudieron verse afectadas por las maniobras del cártel de la leche que estuvo activo entre 2000 y 2013. Aprovechó para recordar que las acciones para reclamar justicia siguen abiertas, por lo que hizo un llamamiento a los productores para que denuncien esta situación, puesto que podrían recibir unas indemnizaciones de entre 7-8 céntimos por cada litro vendido en ese periodo. El procedimiento está activo contra ocho compañías, que pactaron los precios que pagaban, y que ha precisado un largo proceso, basado en la perseverancia que surgió de la acción de este sindicato. Ahora, aunque han pasado muchos años, es factible que se haga realidad una compensación justa.