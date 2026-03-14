Un voto por el futuro de Castilla y León

Creado: Actualizado:

Más de 424.000 leoneses elegirán este domingo en las urnas a los 13 procuradores que representarán a la provincia en las nuevas Cortes de Castilla y León, un parlamento del que saldrá el Ejecutivo autonómico que tendrá la encomienda de dirigir a la Comunidad en una legislatura que se presenta plagada de retos. La contienda electoral que ha protagonizado la actualidad de los últimos quince días ha abordado las problemáticas más intrínsecas al territorio, cuestiones como la despoblación, el empleo o las infraestructuras, que son auténticos desafíos con los que se articularán las posibilidades de crecimiento de Castilla y León. Pero la campaña no se ha podido abstraer de un tenso escenario político nacional en el que el resultado electoral se ha planteado como una ficha más del juego de pactos que ha enfangado en parte lo que debería haber sido un análisis abierto, transparente y público sobre Castilla y León. Es en este escenario en el que deberán sintonizar quienes hoy ejerzan su derecho al voto, con la mentalidad puesta en apoyar la que consideren la mejor opción para una gestión del territorio que no estará exenta de dificultades y que requerirá de estabilidad y pulso firme.