Oportuna clandestinidad en el informe de Cerredo

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El Principado de Asturias ha dado carpetazo a su responsabilidad en el accidente de la mina de Cerredo, en el que cinco mineros leoneses perdieron la vida hace casi un año, según se desprende del informe que ha concluido el Servicio de Minas, en el que se incide en que Blue Solving actuaba de manera «clandestina» y sin adoptar las correspondientes medidas de seguridad. Todo apunta a que ‘clandestinidad’ es el vocablo adecuado para dejar constancia de que no sólo no estaba autorizada la extracción de carbón en la explotación, sino que, además, nadie en la administración autonómica conocía tales prácticas, a pesar de que el propio director general de Energía y Minería, Javier Cueli, ha reconocido este lunes que no se ha analizado si las inspecciones fueron exhaustivas.