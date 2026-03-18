Los GAL, el valor del compromiso con el territorio

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Los Grupos de Acción Local (GAL) defienden su papel como ejecutores de las políticas de desarrollo en el medio rural, un proceso en el que es imprescindible la metodología Leader, que ofrece resultados sobre el territorio que difícilmente se alcanzan con otros modelos de gestión. En León, los casos de Cuatro Valles y Montaña de Riaño demuestran que la aplicación de estos fondos, ahora en entredicho ante la nueva financiación que estudia Bruselas, no solo se traduce en la supervivencia de pequeñas empresas, también en nuevos proyectos que aprovechan los recursos autóctonos de cada comarca. Ejemplo de ello es que Cuatro Valles ya tiene comprometidos gran parte de sus fondos para el actual periodo, lo que evidencia una demanda real de inversión en los pueblos.