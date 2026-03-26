Una oportunidad de oro con el eclipse

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Desde hace meses se suceden las informaciones que otorgan a la provincia un papel inmejorable para poder contemplar el histórico eclipse que tendrá lugar en verano. Son incontables las voces de expertos que han avisado sobre esta circunstancia y ahora llega una ratificación de máximo nivel, con el anuncio de la Agencia Espacial Europea, que propone la capital como punto de encuentro ciudadano para este 12 de agosto. Se consolida así una oportunidad de oro que debe aprovecharse de la mejor manera posible, estableciendo un calendario atractivo de actividades para animar el conocimiento y la participación de la sociedad en el eclipse. Se trata de aprovechar el episodio, como se hace con los grandes acontecimientos en otras ciudades, que promueven eventos de máxima repercusión. El eclipse incluye para dentro de pocas semanas algo así como un ensayo general que ya ha sido concretado, con una prueba sobre los lugares en los que podrá verse en agosto. El 28 de abril figura en el calendario como esa primera fecha para lanzar un episodio que debe entenderse como una oportunidad mucho más allá del ‘agosto’ que harán hosteleros, hoteleros y aficionados al dinero fácil con alquileres y otros affaires que tanto facilitan ahora las redes.