Noelia reabre el debate sobre qué es la muerte digna

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España ha seguido con escasa atención el dilatado proceso protagonizado por la joven Noelia, que solicitó la eutanasia pero su familia intentó por todos los medios evitar su muerte. Ayer acaparó el protagonismo y se conocieron los detalles de la terrible vida que ha sufrido esta chica que ahora tiene 25 años. Su situación, derivada en lo físico de un intento de suicidio tras sufrir agresiones sexuales, debe entenderse como un fracaso colectivo, como una víctima más que ha sido abandonada por un Estado que debía protegerla desde que siendo niña ingresó en un centro social. Abre un nuevo debate para aclarar qué es la muerte digna, cuándo es posible aplicar la eutanasia y si cabe el suicidio asistido en personas con problemas psiquiátricos, como parece que era la situación de Noelia.