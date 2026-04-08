Batalla en el PSOE sin vuelta atrás

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El PSOE leonés ha cruzado el Rubicón y ya resulta imposible la búsqueda de una solución negociada prolongando la cohabitación del secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, con el alcalde de la capital, José Antonio Diez. Los debates, las pugnas de ideas y proyectos, e incluso las disensiones personales caben en un régimen político de libertades. Pero también es entendible que una organización seria, como debe entenderse que es uno de los partidos fundamentales de la Democracia en España, tiene que trazar una línea roja que deje fuera a quienes se mueven de manera permanente en la deslealtad y la traición sin pudor. Que Cendón invite a Diez a dejar el PSOE es totalmente entendible para evitar males mayores en un partido que acaba de registrar un mal resultado en la ciudad frente al triunfo en el global de la provincia. Los mensajes que se lanzan aprovechando el altavoz de la Alcaldía de León confunden a la ciudadanía, dañan al PSOE y agravan el cisma entre los afiliados. Parece razonable que de cara a las municipales de 2027 el partido, por boca de su representante en la provincia —Javier Alfonso Cendón— se pronuncie con la rotundidad que empleó ayer para disipar cualquier duda: «Tiene la agrupación de León a su exclusivo servicio personal, y no al del interés general de la organización».