Transporte público eficaz en León

Creado: Actualizado:

Las comunicaciones son hoy uno de los puntales de la calidad de vida en las ciudades. León sufre una estación ferroviaria provisional para la que no se prevé alternativa. Frente a otros lugares en los que se trabaja en centros multimodales con todos los transportes concentrados en intercambiadores, aquí se ha hecho la guerra cada uno por su cuenta. Pero existen otros déficits que se han perpetuado, como esa línea de Feve que comunica la montaña con la capital y también las zonas del alfoz ubicadas al norte. El proyecto tranviario descarriló, y ahora son los usuarios los que intentan que los trenes regresen a la estación de la calle Padre Isla. La Junta dio ayer un paso al frente para admitir la posibilidad de que se incluyan los billetes del tren de vía estrecha en Buscyl, su plan de gratuidad para todos los desplazamientos en autocar en líneas interurbanas. Pero, como es lógico, descartó la posibilidad de asumir las llamadas Cercanías, ya que sería enfangarse en un asunto que el Ministerio de Transportes se ha mostrado incapaz de resolver. Ayer, también se avanzó en una asignatura pendiente desde hace muchos años. León precisa un transporte público eficaz para comunicar la capital con las poblaciones de su entorno. El objetivo de integrar el servicio ha estado siempre presente pero nadie logró activarlo.