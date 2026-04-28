Emprender con el campo y el patrimonio

Creado: Actualizado:

La apertura del III Congreso sobre la Economía del Sur de León puso el foco en las oportunidades para emprender que ofrece el mundo rural. Los pueblos han perdido habitantes, pero mantienen intactos sus dos grandes valores: el campo-agroalimentación y la cultura-patrimonio. En esta iniciativa del Diario de León se puso en valor el creciente papel que tiene, y debe adquirir aún más si cabe, la mujer en el futuro. Es el puntal que facilita el equilibrio en todos los órdenes al impulsar una nueva vida en los pueblos. Pero también se escucharon voces críticas sobre esas carencias que tanto lastran cualquier iniciativa. Unas infraestructuras con enormes déficits y para las que se prometen proyectos insuficientes en los que cualquier plazo acaba siendo un brindis al Sol. Los debates también pusieron en valor el revulsivo que supondría tener más industria transformadora, para dar al campo más proximidad y seguridad en la venta de sud productos. Estos dos elementos tendrían un efecto dinamizador sobre toda la zona sur y centro de la provincia, donde se concentra una buena parte del potencial agrario leonés. El Congreso, tras la jornada de ayer en Astorga se traslada a La Bañeza, con nuevas ponencias y mesas para avanzar en unas conclusiones que se aventuran como una herramienta útil para el futuro.