Gestiones públicas sin ninguna mancha

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La gestión de cualquier recurso público debe realizarse con la mayor pulcritud posible. Por respeto a los ciudadanos y por esa premisa, que resulta incuestionable, que implica la necesidad de que las administraciones actúen con un efecto ejemplarizante hacia los ciudadanos, a los que no debemos olvidar que sí se les aplica con rigor la normativa Los efectos de las malas gestiones son evidentes, con un desprestigio de las administraciones y de eso que la sociedad denomina ‘clase política’. Parece también claro que las instituciones, sobre todo las grandes, disponen de equipos de asesores legales, económicos y administrativos capaces de hacer bien las cosas. Por eso, choca que instituciones como el Ayuntamiento de León o la Diputación se lleven tantos varapalos. Cabe la duda de si se actúa siempre siguiendo el dictado de los técnicos o se busca trampear fórmulas legales para doblegarlas y forzar las cosas para conseguir el objetivo deseado. En León, se suceden desde hace demasiado tiempo los varapalos por la gestión de la basura. En León hay un problema con unos pluses dados a dedo que la Justicia exige que se cambien. Pero el equipo de gobierno de José Antonio Diez se jacta de que aún podrá mantener esa actuación vergonzante durante tres ejercicios. Y en la Diputación, el conflicto de Gersul afronta un nuevo episodio, con otro varapalo judicial que complica de nuevo las cosas.