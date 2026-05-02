Efecto dinamizador del contenedor de Cáritas

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El reciclaje es una obligación que se ha autoimpuesto la sociedad para preservar mejor el Planeta para las generaciones futuras. La humanidad aplica un sobreconsumo de recursos cada jornada a través de acciones que son notablemente mejorables. Se habla mucho de los envases, del papel o del vidrio, pero también se está extendiendo la opción de dar una mejor vida al textil. En León existen contenedores vinculados a Cáritas que logran un creciente éxito entre la ciudadanía. Pero son muchos los que se preguntan sobre el destino de sus donaciones, quizá empujados por los bulos que se propagan tanto oralmente como a través de las redes sociales. El Diario de León publica hoy un reportaje sobre el efecto dinamizador de ese reciclaje. Incluso facilita empleo y anima la integración de personas en riesgo de exclusión social. Cada mañana, empiezan las operaciones con la recogida de los 83 contenedores de Cáritas. Son 13.000 kilos de donaciones de todo tipo, que precisan labores especializadas para una selección adecuada y un reciclaje en el almacén de Castrillo de la Ribera que envía pieza al destino más adecuado. El programa Moda RE, integrado en Comparte León, tiene su punto de retorno a la sociedad con los dos establecimientos, en San Mamés y Regidores, que cierran la cadena.