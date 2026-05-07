La mina resurge con todos sus problemas y vicios

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El terrible accidente que acabó con la vida de cinco leoneses en una explotación minera de Cerredo ha devuelto a la actualidad un sector que fue durante un siglo el pilar fundamental de la vida en la provincia y que parecía totalmente cerrado. Ahora, ese carbón que vuelve a la superficie está protagonizado por otro tipo de empresas. Dicen los expertos que se ha incurrido en cierto retroceso, ya que frente a las grandes compañías con estructuras de todo tipo configuradas durante décadas se ha retrocedido hacia unas formas más arcaicas, con menos ‘poso’ en los más variados aspectos. Y en ese panorama de neocarbón sí existe un notable protagonismo leonés. Desde las viejas cuencas limítrofes con Asturias pasan cada jornada decenas de operarios para trabajar en las explotaciones del Principado. Ahora, afrontan serios problemas laborales. Resurge la mina. Con todas sus aristas.