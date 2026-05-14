Luz y taquígrafos para limpiar Armunia

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El que podría denominarse ya caso Armunia sigue dando pasos adelante para esclarecer qué ha ocurrido con la Junta Vecinal de esta pedanía de la capital leonesa. Los actuales gestores intentan poner en claro todo lo sucedido cuando estaba en manos de un equipo socialista, una etapa sobre la que se baraja una responsabilidad por la falta de justificación de 500.000 euros.

El desfase contable está en manos del Tribunal de Cuentas y, de momento, se activa la exigencia de una fianza de 75.000 euros a los anteriores dirigentes. En concreto, desde el Ministerio Fiscal se considera que está constatada la falta absoluta de justificación de pagos mediante cheques que se emitieron entre los años 2013 y 2023.

Ahora, parece necesario tener paciencia y confiar en los órganos que se encargan de controlar la administración de las diferentes instituciones públicas. En el caso de las entidades locales menores, siempre ha existido una cierta sensación de impunidad porque incluso se han intentado justificar las irregularidades alegando la falta de medios e incluso se ha levantado como muro de contención que son algo así como el paradigma de la democracia directa y de la herencia democrática leonesa por lo que cualquier crítica es un ataque a algo sagrado.