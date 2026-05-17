La difícil lucha contra un floreciente negocio ilegal

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Las investigaciones de la Guardia Civil se intensifican pero no dan sus frutos. Se enfrentan a límites legales que impiden perseguir un floreciente negocio que se expande por toda la provincia: el cultivo en interior de marihuana. La Fiscalía sólo ha podido abrir diez diligencias de instrucción pese a que Endesa ha registrado un récord de conexiones ilegales y de robo eléctrico. Y aunque una reforma legal ha endurecido con pena de cárcel los fraudes de la luz asociados al cultivo de ‘maría’, las plantaciones parece que se han convertido de una manera imparable en una nueva especie de economía de la llamada España vaciada. Urge poner freno a esta situación y dotar con los necesarios medios de todo tipo para acabar con esta dinánica ilegal.