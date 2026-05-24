Avances para regular las citas médicas

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Abordar la problemática de la inasistencia injustificada de pacientes a las consultas médicas es el objetivo de un proyecto puesto en marcha desde la Gerencia del Hospital de León, que, a través de una herramienta digital Noracude-26, busca optimizar el funcionamiento del sistema de citas para frenar una práctica que adquiere una dimensión preocupante en una estructura que tiende a la saturación. En la provincia de León, se estima que cada día laborable quedan vacías entre 200 y 250 citas sanitarias debido a usuarios que no se presentan ni notifican su cancelación previa.

Este absentismo , motivado frecuentemente porque el paciente experimenta una mejoría, supone la pérdida de un 7% de las consultas médicas directas y un 6% de las pruebas diagnósticas. La consecuencia es el aumento de las listas de espera y el retraso en la atención de otros ciudadanos que aguardan un diagnóstico. El plan es intervenir de forma temprana a través de alertas automatizadas, verificaciones reforzadas o la reasignación dinámica de los huecos disponibles, lo que permitirá mitigar el impacto en la planificación asistencial, aunque es imprescindible avanzar en la concienciación ciudadana para mantener en pie unos recursos que son de todos.