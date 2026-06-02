Conjugar tecnología y tradición en la mesa

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La jornada inaugural del VI Congreso de Agroalimentación del Diario de León resultó especialmente atractiva, al abordar un asunto que quizá no ha conseguido suscitar, hasta ahora, el interés que merece. La necesidad de que este sector, tan relevante para la economía provincial, avance en la implantación de las nuevas tecnologías, en el más amplio sentido de la expresión. Se habla mucho de la importancia de mantener la esencia, los sabores, la tradición... un objetivo ineludible y compartido por todos. Además, avanzando sin titubeos hacia una mayor calidad. Pero, en un sector en el que resultan fundamentales los emprendedores, hay que apoyarles en el campo de la gestión para que puedan innovar. La inteligencia artificial, la big data o la realidad aumentada deben contemplarse como oportunidades de futuro para que la agroalimentación mantenga ese crecimiento tan notable que ha tenido en las últimas décadas.

Pero todo esto, sin olvidar los retos que siguen pendientes y que afectan a asuntos tan fundamentales como son los regadíos. La aportación de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, facilitó un análisis real de las necesidades y, en concreto, al alzar la voz para reclamar un plan hidrológico que atienda a las necesidades que existen a día de hoy.