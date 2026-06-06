Barbecho en Torneros, ejemplo de inacción

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Esta semana se han sucedido los balances y análisis de los ocho años de Presidencia de Pedro Sánchez. En el caso de la provincia de León, puede afirmarse sin faltar a la verdad que han sido de vacío absoluto. En los proyectos pendientes no se ha hecho realidad nada. En esta fase política incluso se han deteriorado las cosas, como consecuencia del final abrupto de la minería del carbón y de las centrales térmicas, para lo que se anunciaron unas alternativas que no han llegado.

En plena polémica por la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, es de justicia reconocer que su estancia en La Moncloa sí fue productiva. Se pusieron en marcha varias iniciativas notables y se promovieron otras, como el polígono multimodal de Torneros —que incluía unos talleres ferroviarios— que nunca se hicieron realidad con sus sucesores al frente de España.

El caso de Torneros fue la punta de lanza de la oposición socialista en León durante el mandato de Mariano Rajoy (PP), especialmente por boca del hoy alcalde de la capital, José Antonio Diez. Pero tras ocho años de Sánchez (PSOE) los terrenos siguen en barbecho, mientras se han promovido otros polos logísticos y nuevos talleres ferroviarios en diferentes puntos de España, con inversiones millonarias.