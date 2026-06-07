Villadangos, un ejemplo de éxito

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El polígono de Villadangos del Páramo ha experimentado un crecimiento exponencial desde que en 2001 se contratara la consultoría técnica para abordar el plan parcial del enclave industrial. Veinticinco años después, el recuento no puede ser más satisfactorio, con 5.000 empleos creados y un centenar de empresas alojadas en un espacio que ha resultado ser óptimo para atraer proyectos y que pone de manifiesto la eficiencia en la inversión de fondos públicos. Incluso el peor momento para el polígono, el cierre de Vestas, fue un punto de inflexión que, lejos de ser un golpe definitivo, fue el germen para la llegada del acceso ferroviario y la ampliación del suelo, un ejemplo de superación frente al derrotismo que en demasiadas ocasiones invade esta provincia.