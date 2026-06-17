La cruda realidad le para las obras a Diez

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Las huidas hacia adelante no resuelven nunca los problemas. Es de valientes afrontarlos y buscarles una solución que sea factible, sin esconderlos o buscar fórmulas para enturbiarlos. Esa es probablemente la crítica más directa que se merece el alcalde de León, José Antonio Diez. El desastre en la gestión de los recibos de la basura que deben pagar los ciudadanos desembocó en un quebranto para las arcas municipales. Desde hace tiempo se sabe que las ingresos del Ayuntamiento serían notablemente inferiores. Pero se optó por intentar mantener el tipo ocultando lo que era un clamor. Incluso se llegó a adjudicar una obra que no podrá hacerse al no haber dinero para ella. Es posible que se generen costes añadidos para compensar toda esta torpeza en la gestión. Parece claro que la cruda realidad se ha impuesto una vez más, poniendo en evidencia que en política es exigible una actuación transparente, ajustada a los datos reales que se registran en cada momento y evitando jugadas torticeras, como las que se han sucedido en torno a la basura durante los últimos años, hasta llegar a este desastre con consecuencias directas para la ciudad. Se adjudica al alemán Georg C. Lichtenberg la frase «cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto». Así es la situación municipal en León.