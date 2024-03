¿Es posible un diálogo de judios y cristianos sobre la persona de Jesús?

Creado: Actualizado:

Hace unos años conocí en Los Ángeles, California, un grupo judío mesiánico, llamado en inglés «Jews for Jesus» (Judíos para Jesús), que cree que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido del Pueblo de Israel. Esta organización fue creada por Moishe Rosen en San Francisco (CA), en 1973, y, como la mayor parte del judaísmo mesiánico, este grupo comparte las creencias básicas del cristianismo. De hecho, es fácil entablar diálogo con ellos y coincidir en cuestiones fundamentales sobre la vida de Jesús, aunque ellos no abandonan la tradición judía y siguen defendiendo que el pueblo de Israel es el pueblo de la Alianza. Por otra parte, hace unos meses llegó a mis manos un estudio sociológico sobre lo que piensan los judíos de Jesús.

Dadas las fechas en que nos encontramos, la Semana Santa Cristiana, y la familiaridad que en estos días tenemos con los acontecimientos de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén, me parece oportuno hacer una referencia a lo que piensan los judíos de Israel sobre Jesús. Se trata de un sondeo de opinión publicado en noviembre de 2022 en el diario Israel Today sobre los judíos y su opinión sobre la persona de Jesús. Hay que advertir que el sondeo tiene sus limitaciones, ya que sólo entrevistó a 500 personas, aunque representativas de las distintas edades y tipos de judíos. El estudio distingue, según su grado de creencia, entre: judíos seculares (poco o nada practicantes); tradicionales (realizan prácticas, pero no son muy religiosos); religiosos (devotos de distintas tendencias, sefardíes, askenazíes, etc…); y ultra-ortodoxos. Por otra parte, el sondeo se realizó sólo con los judíos en Israel, no con los judíos de otras partes del mundo.

El sondeo empieza preguntando por la política del Estado de Israel, luego pasa a preguntas religiosas y más concretamente sobre la persona de Jesús, que son las que, en este contexto de Semana Santa, a mí más me interesa dar a conocer. La primera pregunta se refiere al conocimiento que tienen de Jesús. Sólo 1 de cada 3 dice que estudió algo sobre Jesús en la escuela israelí. A la pregunta si Jesús es judío, el 80 por ciento responde que sí, ya que la condición necesaria para ser considerado judío es tener madre judía. Sobre la opinión que le merece Jesús, las opciones eran: positiva, negativa, no sé, no me importa. A esta pregunta, 6 de cada 10 responden «no sé, no me importa». Esta respuesta te hace recordar las citas evangélicas: «vino a los suyos y no le recibieron» (Jn. 1:11.); o «nadie es profeta en su tierra» (Lc. 4:24).

En realidad, sólo un 23% tienen mala opinión de Jesús, pero es una cifra alta si la comparamos con estadísticas en otras partes del mundo, donde pocos, incluso en países musulmanes o budistas, tienen mala opinión sobre Jesús. Sólo uno de cada seis judíos (16%) tiene buena opinión de Jesús. Mientras que un 37% de los religiosos tiene una visión negativa de Él. Es curioso constatar que son las personas mayores las que tienen mejor imagen de Jesús, un 22%, mientras que entre los jóvenes de 18 a 24 años sólo un 11% piensa bien de Él.

A la pregunta: ¿Cree usted que cristianos y judíos creen en el mismo Dios?, el 53% responde que sí. Pero entre los religiosos, una mayoría dice que no. El punto de choque es el mismo de siempre: si Jesús dice que es Dios, o Hijo de Dios, entonces no pueden admitirlo como el Dios único y verdadero. A la pregunta, en su opinión, ¿Si un judío cree en Jesús, sigue siendo judío?, el 47% dice que no; que si un judío cree en Jesús, deja de ser judío. ¿Cree usted en la venida del Mesías? Pese a las promesas de la Biblia, sólo un 56% de los judíos israelíes cree que habrá un Mesías. Entre los seculares, sólo lo cree un 15%.

Tratando de responder a la pregunta que nos hicimos al principio de si es posible un diálogo entre judíos y cristianos sobre la persona de Jesús, yo creo que hay espacio para hablar de Jesús con los judíos, nuestros hermanos mayores, como les llamó en una ocasión el Papa Francisco, pero, según los datos del estudio mencionado, ese espacio hay que buscarlo fuera de Israel. Decir que «Jesús es el Mesías» no es aceptado ni entre los religiosos ni entre los seculares de Israel, pero sí es comúnmente aceptado por los movimientos mesiánicos que viven fuera de Israel. Los judión de Israel no tienen nada o muy poco en común con los Jews for Jesus o mesiánicos, que viven en la diáspora.