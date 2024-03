Cáncer de colon: breve historia de una esperanza

Creado: Actualizado:

Hace diez años, el sistema sanitario español, a través de los organismos competentes de todas las comunidades autónomas, fijaron en el 2024 la fecha límite para alcanzar la plena implantación del programa de cribado de colon. La realidad muestra, con cierto pesar, que el objetivo no se ha conseguido.

La Asociación Española Contra el Cáncer, consciente de la importancia que tiene la detección precoz como parte fundamental del sistema preventivo, lleva trabajando desde el año 2007 para que los programas de cribado poblacional sean una realidad y, con esa finalidad, impulsó y apoyó el proyecto de investigación con el que se consiguió confirmar el Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH) como una prueba válida para la detección precoz del cáncer de colon. Ha quedado comprobada su eficacia, y demostrada en el número de vidas que podrían salvarse, ahorrando de forma paralela una notable cantidad de recursos económicos de posibles tratamientos oncológicos que ya no tendrían que utilizarse.

En 2013, la asociación movilizó a la sociedad española, tras una extensa campaña de sensibilización, para conseguir que el cribado de cáncer de colon se incluyese en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, actuando con el ejemplo a través de las sedes provinciales, como ocurrió en León, cuando en marzo de 2009, oncólogos, especialistas en el aparato digestivo del Hospital de León y la Asociación Española Contra el Cáncer, reivindican que la sanidad pública debería protocolizar la detección precoz del cáncer de colon con pruebas de determinación de sangre en heces. Y en noviembre de 2013, los medios de comunicación de León se hacen eco de la noticia de que la Consejería de Sanidad había citado a los primeros 26.000 leoneses para someterse a las pruebas de detección de sangre en heces, que había sido reclamada desde hace años en la provincia, ya que la media anual de nuevos tumores era aproximadamente el doble de la media del país.

En la actualidad los datos para este tipo de cáncer son preocupantes porque es el más frecuente para el total de la población en la provincia de León, con 505 casos en 2023 y una evolución en crecimiento, con una tasa 29 puntos superior a la media de incidencia nacional por cada 100.000 habitantes, y el segundo más frecuente en las subpoblaciones de hombres y mujeres, con 306 y 199 casos respectivamente. Los valores de mortalidad, sin embargo, muestran una clara evolución descendente, con 212 caso en el último año completo, aunque también superior a la media nacional en 15 casos por cada 100.000 habitantes.

Pero es más preocupante todavía, corroborar el hecho de que el 100% de cobertura del programa aun no se cumple, y que la participación, tras la invitación a una parte importante de la población diana, con edad comprendida entre los 50 y los 69 años, presenta valores que afirman que más del 70% no se ha hecho nunca la prueba. Concretamente para la provincia de León, esa participación está por debajo de la media nacional al comparar los datos de las últimas campañas. Durante el año 2022, ultimo computado y analizado de forma total y definitiva, se realizaron en la provincia de León 48.614 invitaciones válidas, es decir, no devueltas por correo postal, pero la participación efectiva en el test de Sangre Oculta en Heces fue solamente del 40,14%, resultando positivos el 4,72%, que numéricamente se corresponden con 921 personas a las que, a partir de tal veredicto, se les ofrece realizar una colonoscopia para confirmar o desestimar la presencia de algún estadio tumoral, pero una fracción importante rechaza esa prueba de verificación. De los que aceptan realizarla aproximadamente el 10% muestra alguna lesión relacionada con el cáncer.

Aplicando un cálculo sencillo, con la precisión estadística que puede aportar ese número real de controles realizados, podría concluirse que aproximadamente el 80% estarán afectadas por lesiones de riesgo bajo o medio, generalmente expresadas como pólipos en una etapa poco avanzada, que pueden extirparse al hacer la colonoscopia, asegurando su posible malignidad mediante biopsia de las muestras extraídas, lo que en la práctica ha demostrado manifestarse en el futuro de la persona como una disminución de la incidencia y de la mortalidad por cáncer colorrectal. Otro 13% presentará tumores cancerosos avanzados, y el 7% padecerá un cáncer invasivo.

Pero, ¿qué pasa con los que no han realizado la prueba de forma completa? Utilizando para el cálculo la proporcionalidad, teniendo en cuenta a aquellas personas que no han aceptado participar en la prueba del cribado, y a las que, tras haber hecho la prueba con resultado positivo, no se someten a la colonoscopia, puede deducirse que algo más de 200 personas tendrían lesiones de medio o bajo riesgo, y en casi 80 ese riesgo ya es muy alto en cáncer in situ, o se encontraría en fase metastásica. En cualquier caso, el tiempo juega en contra y, a medida que se deja pasar, las previsiones empeoran de forma significativa.

Esta aproximación a resultados previstos es contundente, máxime cuando puede afirmarse de forma rotunda que, si las campañas de detección precoz del cáncer de colon mediante el test de sangre oculta en heces se realizaran de manera eficaz, 9 de cada 10 personas se hubieran librado de esta enfermedad. No juegues con tu vida, una sencilla prueba podría salvarte.