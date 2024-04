Caras duras

Creado: Actualizado:

E stá cruzando nuestro país un desierto que no se lo merece de ninguna manera. Y así como en algunos accidentes, la culpa suele achacarse a las máquinas, en esta ocasión, la culpa es de los hombres. Como dirían los cursis, de los hombres y de las mujeres que manejan el cotarro. Desde que este presidente mentiroso que nos gobierna salió de las elecciones del 15-J proclamando a bombo y platillo su victoria, que no lo fue, el tránsito de la vida en esta España que mentes oscuras y obtusas quieren destrozar es un tránsito difícil y muy, muy caro.

Fueron muchos expertos en política los que nos anunciaban una legislatura invivible. Y todo porque el presidente mentiroso y, a la vez, tramposo, no quería de ninguna manera abandonar el sillón de la Moncloa. Así de simple y, a la vez, así de complicado. Y aunque las votaciones del 15-J dieron como ganador a Núñez Feijóo, el mentiroso Sánchez decidió pactar con lo peor de cada casa que le garantizaba otra vez el poder y, por tanto, la Moncloa. O sea, seguir en el machito. Pero como dicen algunos doctores oncólogos, cuando tienen un diagnóstico no deseado el bicho ya había entrado en el PSOE y, como en los peores diagnósticos, era cuestión de tiempo.

Ya ha llegado ese tiempo que todo el mundo veía venir. El escandalazo de la corrupción, volvía a aparecer, esta vez en manos de un gorila llamado Koldo, el primo de Zumosol, que además era secretario personal del diputado Ábalos, esa persona de aspecto no de elegancia luciendo esa barba de unos días. Pero a pesar de la barba y a pesar de su aspecto general, el poder que ostenta concedido por Sánchez le hace fuerte y descarado.

Hay que tenerle como amigo. Nunca como enemigo. ¿Dónde están las 40 maletas que trajo la sra, Delcy? Esa señora tenía prohibido pisar suelo europeo y Ábalos defendió que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, no era Europa. Y nadie rechistó. Ahora, con el tremendo caso de corrupción de las mascarillas vendidas y compradas durante la maldita pandemia, vuelve a aparecer el nombre de Ábalos. Esta vez más acorralado junto a su secretario personal, Koldo, antiguo portero de discoteca. Ole, ole y ole.

El PSOE ha enviado a Ábalos un ultimátum para que devuelva el acta de diputado (quizá la haya devuelto ya, Estoy escribiendo esta tribuna el martes 27 de febrero). Estos políticos son muy mediocres en su trabajo, pero, no son tontos. Ábalos se niega a renunciar al acta de diputado y, si no cambian las cosas, pasará al grupo mixto porque en el PSOE no quieren saber nada de él. Así trata el partido a sus fieles.

Si viviéramos en EE UU se argumentaría que no se confiara en este ser con aspecto de vendedor de coches usados con todo el respeto a los vendedores de coches usados. ¿Usted le compraría un coche usado a Ábalos? Pues eso. ¡Qué tiene la raza política de nuestro país! Generalmente la gente se acerca a la política pensando más en sus intereses personales que en los de la ciudadanía. Exactamente lo contrario que pregonan los políticos cuando van en busca del voto. ¡Qué hipocresía!

España necesita, ahora más que nunca, gente honesta, preparada, ilusionada con su país, creyendo en él y pensando que los ciudadanos son lo mejor que tiene el país. Lo contrario es llamar continuamente al fracaso, como se está demostrando en esta difícil y contra natura legislatura. El pueblo español no merece el trato que está recibiendo de los políticos actuales.

Hay mucho talento y mucha honradez en el ciudadano español que contempla a sus políticos y que los podría definir perfectamente como sinvergüenzas. Ahí lo dejo.