¿Hasta cuándo, Pedro?

¿Quién no se acuerda de las Catilinarias? Los estudiantes de antes, por supuesto, porque era materia de enseñanza en el bachillerato. Los de ahora, no saben si existieron. Aquel texto latino comenzaba así: ¿Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Así se dirigió Cicerón a Catilina, harto ya de engaños y maquinaciones, después de ser descubierta y reprimida una conjura encabezada por Catilina para dar un golpe de Estado.

Catilina, de frente, tenía a Cicerón, su contrincante. Cicerón impulsó una ley prohibiendo maquinaciones en el Senado. Catilina, a su vez, conspiró con sus partidarios para matar a Cicerón y a miembros clave del Senado en el día de la elección. Cicerón descubrió el complot y pospuso la fecha de las elecciones para dar tiempo al Senado para discutir el intento de golpe de Estado. Aquello sucedió en Roma en el año 63 a.c. Hoy, en el año 2024 después de la era cristiana, resucitamos a Catilina y lo suplantamos por un personaje, cuyo nombre es Pedro, por apellidos Sánchez Castejón, inquilino de la Moncloa por obra y gracia de los terroristas, independentistas y comunistas revolucionarios. Sí, hay un parecido al personaje porque Sánchez se conjuró ir contra el estado y saltarse toda norma.

Estamos viviendo una convulsión política en España. Estamos atentando contra la Constitución, contra la unidad de España, luego, estamos ante un golpe de Estado.

Entre tantos acontecimientos, hay dos que son de actualidad: la corrupción socialista, personificada en el personaje: Koldo García, el exministro Ábalos y una caterva de personajes que se extiende, parece ser, hasta la mujer de Pedro Sánchez, la intocable, Begoña Gómez. Por otro, la amnistía, sí, ese proceso que no tiene otro objetivo que sostener a Pedro Sánchez en la Moncloa.

Es de trileros manifestar que es para normalizar España. No, presidente, eres un trapacero, un mentiroso, es para normalizar tu estancia en el pedestal.

Yo no sé cómo hay tantos españoles que se dejan a engañar. Vamos a ver, socialistas, todavía estáis viviendo de aquella guerra que no se acuerda nadie nada más que vosotros que os interesa rescatar para remover a las mentes débiles e ignorantes y que sigan depositando el voto en la cesta para que unos cuantos corruptos sigan viviendo de la política con ingentes sueldos y se aprovechen de ella para establecer santuarios vírgenes para proteger al ser más mentiroso que ha conocido la historia de España.

Ya tenemos identificado al Catilina español, sus hechos, sus trapacerías, con la diferencia que Catilina intentó dar un golpe de estado y cuestionamos, si aquel, el de la Moncloa, el golpe de estado ya lo ha materializado, dado que la mano golpista ha conseguido sus objetivos y ahora ¿Tenemos algún Cicerón para acusar y descubrir los secretos que encierra el Catilina español para seguir golpeando el estado de derecho? ¿Quién hace de Cicerón? De frente, están los del Partido Popular y los de Vox. En el abanico parlamentario, el resto son o cooperadores o beneficiarios del golpe de estado del Catilina monclovita.

Estos del Partido Popular y de Vox me gustaría que tuvieran algo de Cicerón. Me gustaría que tuvieran un poco de Marco Tulio, sí de aquel escritor, político y orador romano. Hizo carrera política como el orador más elocuente de Roma. En su juventud estudió derecho, oratoria, literatura y filosofía en Roma.

Estos populares, qué poco se parecen a Cicerón. De formación, en derecho, no lo dudo, de hombres de letras, tampoco, pero, de oratoria, nada. ¿Qué entendemos por oratoria? Es la habilidad de comunicar de un modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir a la audiencia. De este modo, la oratoria sirve para captar la atención del receptor, seducirlo a través de un mensaje claro y conciso, y conseguir que tome decisiones o adopte una determinada posición y, sobre todo, convenza.

Da pena escuchar a los portavoces del PP. No tienen enjundia, ni fuerza, ni profundidad. Les falta un poco de demagogia y les sobra inoperancia. No tiran a la yugular. Si el poder lo ostentara el PP y las situaciones, que, hoy, acorazan al Catilina, Sánchez, las hubieran cometido el PP, las voces socialistas retumbarían en el sacro templo parlamentario y el resto de la oposición rodearían a la presa, despedazándola y dejándola fuera de combate.

Sí, el PP es enclenque. En los pueblos en las épocas de frío, en pleno invierno, se combatía con aquella fuerza que era el orujo. Los trabajos comenzaban con aquella droga que da fuerza, vigor y energía. Yo no sé qué elixir deben tomar los populares para que pongan remedio a su poca contundencia. Les aconsejo desayunar con orujo. El presidente del Partido Popular, como gallego que es y, además de Orense donde se elabora el mejor brebaje. debería llevar unas botellas al Congreso y cuando, los portavoces del Partido Popular interpelen a Catilina, previo, empinen una copa y, si está llena, mejor. En cuanto a los de Vox, más de lo mismo, con la particularidad de que los medios de comunicación los mantienen secuestrados, incluso, el partido hermano está tratando de que desaparezcan y vuelvan al redil. Da pena que estos dos hermanos se lleven mal. Caín, celoso de su hermano, mató a Abel, sufriendo la ira de Dios y el destierro. En lugar de unir fuerzas, vagan, sin rumbo, por el desierto.

Partido Popular, mientras no resucitéis a Cicerón, vuestros mensajes no calarán en el vulgo ya que hay mucho ignorante y seguiréis en el ocaso desterrados en la oposición. Os recuerdo lo que dijo Platón. La democracia es de los sabios no de los ignorantes y, por desgracia, estos ocupan el poder. Más aún, un barco lo debe dirigir un capitán no un marinero. Así nos va en este país.

Hay que resucitar a Marco Tulio Cicerón para combatir a Catilina. De lo contrario, si el estado aún no ha caído, está al borde del precipicio. Portavoces populares hay que beber orujo.

¡Hasta cuándo, Pedro Sánchez Castejón, vas a abusar de la paciencia de los españoles! Con la nube que tiene encima el Partido Socialista no sé qué debe suceder para que se detenga la tormenta. Pasará tiempo, ya que Pedro tiene a su favor la mayoría de los medios de comunicación que tapan la mierda

Lo que ocurre que los españoles estamos tan acostumbrados a la mentira que al, final, toda será verdad. Joseph Goebbels, mano derecha de Adolfo Hitler, decía: Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá

Es una pena, el socialismo de verdad, cuando el emperador de la Moncloa caiga, será historia y sus despojos pasarán al archivo histórico.

También recuerdo las palabras de Bismark: Los perros siguen a quienes los alimentan.