El Cristo de las Eras. Un milagro del siglo XXI

Cuando se tiene fe puede surgir un milagro. Así es como puedo interpretar los últimos acontecimientos en el entorno del Cristo de las Eras de Bercianos del Páramo, que ha conseguido alumbrar un milagro en pleno siglo XXI. Se trataba de evitar el derrumbamiento de la techumbre de la ermita, que lleva su nombre, y la clave ha estado en el altruismo de más de 350 padrinos que han ejecutado su colaboración con la adquisición de una teja del templo; es decir, han comprado esta pieza por un precio simbólico y de esta forma y en pocas semanas se han recaudado más de lo necesario para restaurar la techumbre de la ermita, lo que va a permitir extender la actuación a la sacristía.

La convocatoria, completamente exitosa y, de una rapidez que no se esperaba, ha sorprendido a Javier Beneitez, que es el abad de la Asociación cultural de la Veracruz de Bercianos del Páramo y, en gran medida, promotor de esta iniciativa. En términos semejantes se expresa Sixto Mata, mayordomo de dicha entidad, que comenta que todo ha sucedido como si fuera un milagro. Este proyecto es el resultado de un equipo que se ha coordinado para lograr esta culminación tan innovadora y, como dato estratégico, hay que decir que la actuación se ha realizado de forma telemática, salvo para los que no utilizan esta modalidad de pago y no se manejan bien con las nuevas tecnologías, que han podido hacerlo físicamente en el establecimiento colaborador, que se trata de la carnicería de la señora Laura Alegre. Allí además se han exhibido las tejas, que tienen la característica de ser grabadas con el nombre del adquirente.

No podemos olvidar a la entidad impulsora que es la plataforma Hispania Nostra, que es una asociación no lucrativa, declarada de utilidad pública. Su objetivo es la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural español.

La novedad de esta actuación consiste en el hecho de que los donantes podrán inscribir su nombre en la teja que han adquirido y se convertirá en un recuerdo permanente de su altruismo. Viene al caso la cita de Cervantes: «Las buenas obras son las que dotan de forma clara el recuerdo de una persona».

Conviene aclarar que la denominación de Cristo de las Eras hace referenciade a las «eras de trilla», que solían ser terrenos, que antaño se dedicaban a labores agrarias, a fin de seleccionar los cereales y legumbres, e incluso en jornadas festivas se instalaba un poste o cucaña para ser escalado con alguna dificultad en busca de un tesoro o premio escondido.

En Bercianos sobresale, en este entorno, el edificio de la ermita del Cristo de la Eras, venerado por tantos parameses de aquí y allá incluso por fieles de otras comarcas cercanas. Debo de confesar y confirmo que nací en Bercianos del Páramo hace unos cuantos años y mi madre Práxedes, me llevó a conocer esa ermita tan entrañable al cumplir los primeros años de mi vida y desde entonces conservo la imagen del Cristo Redentor de un imaginero anónimo del siglo XVII. Esta vivencia forma parte de mis raíces religiosas y, en consecuencia, soy devoto como cualquier otro parames o vecino del pueblo de esta imagen.

Actualmente este oratorio es considerado como patrimonio cultural y religioso de la diócesis de León, pero especialmente de Bercianos del Páramo. Quizá, por todo ello, la conservación de la ermita corresponde a la Asociación cultural de Cofradía de la Veracruz cuyos miembros, participan en la promoción de la actuación para restaurar la techumbre de la ermita.

La tarea de diseño y estampación para el grabado de las tejas está a cargo de Ismael García técnico encargado con su imprenta en 3D, así cada teja llevará grabada el nombre del donante. Pero la cofradía actúa junto al común de los vecinos, que han hecho de este proyecto un éxito total. Animados por su fe han prestado su ayuda con la misma solidaridad y altruismo de parameses enraizados y comprometidos en su fe en el Cristo de las Eras, confiados en su amor sin límites, que además inspira la vida de tantos parameses fieles y devotos. Todos los años y de forma permanente los hombres, mujeres y jóvenes, se dirigen a su Cristo para pedir su protección.

De las doce mil ermitas que hay en España, la de Bercianos es una de ellas, que goza de cierta relevancia como corresponde a una devoción generalizada, pero es conveniente añadir otra característica de dicha ermita. Me refiero a la existencia de una esquila famosa y por cierto milagrosa, para los que de allí somos. Ya que la tradición nos indica que en el caso de las tormentas, generalmente dañinas, esta esquila es repicada por el campanero que, suele ser suele ser miembro de la asociación de la cofradía de la Veracruz, y es es el encargado de llevar a cabo esta función para que no se malogren las cosechas Esta esquila tiene un sonido tan festivo, tan alegre, tan entrañable y emotivo que es un paliativo para los genios que traen las nubes huyan de estos lugares y para que en Bercianos no causen daño alguno.

El relato no estaría completo si olvidamos el conjuro del campanero para alejar la nube con este sonido parlante. «Tente nube, tente nú/que Dios puede más que tú./ Si eres agua, ven acá./Si eres piedra vete allá/ muchas leguas de mi pueblo /y otras tantas más allá./Tente nube, tente Ti/ que Dios lo quiere y manda así». Y en un momento emotivo el campanero exclama: «Estoy junto a ti, Cristo de las Eras, para pedir tu protección, salvar cosechas y frutos en sazón».

La verdad es que cualquier vecino de Bercianos del Páramo ha podido verificar, muchas veces, el milagro realizado Ese sonido tan de platino y enternecedor confieso que lo tengo grabado en mi vivencia Asimismo hago constar que el milagro suele repetirse, por eso, yo sí creo, porque el Cristo de la Eras lo alumbra en su espíritu divino. Como reflexión final este Cristo tan venerado en la comarca paramesa conservará su estructura con la renovación de la techumbre gracias al entusiasmo de sus cofrades, a cuyo frente está Javier Beneitez Mateos y la solidaridad de muchas personas que han considerado esta original iniciativa como uno de los hitos del momento.