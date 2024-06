Creado: Actualizado:

Tenemos unos políticos que no hay por donde cogerlos. Lo decimos y se dice muchas veces, pero es la realidad. No merecemos eso. No existe un día que no nos llevemos las manos a la cabeza por las barbaridades que vamos viviendo y por los comentarios de los propios políticos. Pero, como se dice habitualmente se ha desbordado el vaso.

Hace unos días y con motivo de una de las incongruentes reuniones que la protagonista de esta Tribuna tiene, Yolanda Díaz, esta buena mujer en un alarde de sinceridad y, desde luego para seguir en el foco central de atención, en una de esas declaraciones que suele hacer y que no tienen contenido alguno, espetó tres palabras “a la mierda” dirigidas por supuesto a la derecha del país representada por el PP.

Más tarde se recreó en la suerte y estaba orgullosa de haber contestado de tal manera.

Qué forma tan delicada y educada de decir que no se está de acuerdo con alguna declaración nacida en la oposición y que la molestaba en demasía. Y decirla desde la más absoluta sinceridad. Lo digo sí porque así lo siento y no quiero fingir más. ¡Qué honestidad la tuya! Eres un ejemplo Yoli.

Pues muy bien. Así se expresa una vicepresidenta del Gobierno de España. Al que no le guste que mire hacia otro lado. Desgraciadamente este es solo un ejemplo, pero da idea, desde luego conocida, de lo que son nuestros políticos desarrollando su actividad profesional.

Esta vicepresidenta de nuestro Gobierno acaba de retirarse por voluntad propia, pero como consecuencia de los resultados de las elecciones europeas, de su responsabilidad como coordinadora de los asuntos de SUMAR, partido de la que es fundadora.

De modo que podemos deducir que ella tonta no es. No dimite de vicepresidenta, pero a la coordinación de SUMAR que la den.

En cualquier caso, vuelve a ser otra demostración de cómo son nuestros políticos. Esta buena señora en su propia tierra, la votan cuatro. Pues eso.

Pero, ha tenido y tiene la habilidad de situarse en la zona de confort del gobierno desde donde lanza sus mensajes y, como se ha comprobado con esta última declaración también muestra su mala leche, perdón, su mala educación.

Hay que reconocerle un valor. Y es que no se corta para decir en voz alta algo que, con seguridad, sus compañeros de Gobierno están pensando y no se atreven a abrir la boca. Ella sí. Ella se erige en punta de lanza para cualquier tema que crea positivo para su puesto de vice.

¿Qué verá el presidente mentiroso del Gobierno en seres como esta mujer que, por una parte, intenta ser, a juzgar por el vestuario que luce, top model y por otra hay que recomendarle que se lave la boca con bicarbonato que desinfecta mucho?

Ella se inventó un partido que no ha levantado cabeza desde su fundación y que solo en casos excepcionales se pone en frente del PSOE, pero, suele ser una pantomima. El personal necesita darse cuenta de que ella representa a otro partido y, a la vez, es vicepresidenta de un Gobierno en el que el partido SUMAR, o sea ella, pinta menos que chafachorras en Bilbao. Pero, nada es por casualidad. Si la vicepresidenta segunda del gobierno dimite de una responsabilidad que tenía para su partido, pero ni menciona a su vicepresidencia que es la que le mantiene dónde ella le gusta, es que algo ocurre y algo malo. Otra cosa es que, como están entrenados a mentir, lo harán una vez más. Y, como se verá, además, la culpa de todo la tendrá el PP, como no.

¿De todo esto, no se da cuenta el presidente mentiroso? ¿Es posible que con lo listo que es, no se entere de lo que tiene al lado? ¿O sí se entera?