De pompas (y otras disidencias)

Publicado por ALEX J.GARCÍA MONTERO León Verificado por Creado: Actualizado:

Estos días pasados en nuestra aburrida ciudad que nunca se cansa, han acaecido dos situaciones aparentemente dispersas y sin conexión alguna. Por un lado, en el apartado de arte, la exposición de Ai Weiwei, artista chino nacido en Pekín en 1957, en nuestro viudo colorista Musac. Por otra parte, el fallecimiento biológico del gaditano (casi gibraltareño) de apellido berciano Salvador Armesto, polifacética personalidad que nos acompañó desde las bajuras hasta las alturas de nuestra urbe.

Parecería un oxímoron señalar que muchas veces las páginas de arte y los obituarios están lejanos entre sí, pero en este caso, tenemos dos disidentes urbanos. Nos es muy fácil encuadrar la figura de Ai Weiwei en la disidencia, pues cualquiera que haya leído un poco, sabe, sin conocer a este señor, que China es una dictadura de partido único (del comunismo sonriente que mata por doquier). El comunismo reeducativo de Mao y luego un capitalismo salvaje han hecho de China un polo estratégico de la producción, el gregarismo, la polución y la violencia adornada siempre de sonrisas y caprichos a partes iguales que nos sirven diariamente por Internet. Ai Weiwei, bajo la sombra de un caballero andante, parece ser de origen sanabrés, que se hizo universal en la desolada Mancha de Castilla La Nueva, nos invita a reflexionar sobre la estética, la ética y la política (siempre van unidas) poniéndose literalmente en pelotas en piezas de Lego, con trazas del mayor humanista de los pinceles, nuestro querido Goya. Hasta el 18 de mayo, podremos gozar de la disidencia en cómic tridimensional en el edificio del cubo de Rubik de Reyes Leoneses.Armesto, también fue disidente. Pero su disidencia nos es más difícil encontrarla en una ciudad que deja caer hasta los adornos navideños. Armesto, su perra Paca y sus pompas, envolvían día tras día, la calle Ancha de una ciudad donde se detiene hasta un ruso que toca el acordeón, no sea que el leonés sonría y se divierta, cosa contraria a nuestra idiosincrasia. Si aquí hubiera predicado Juan Calvino, su triunfo se hubiera asegurado más certeramente que los del equipo actual de la Cultural. Armesto dejó una obra importante en la ciudad; tan importante que se la fueron tapando, como la reforma de los depósitos de la carretera de Asturias. Armesto, supo enfrentarse a una corporación municipal con tintes de sonrisa maoísta y le quitaron lo poco que tenía, su prolongación en su perra Paca. Armesto, finalmente, tuvo que ser bajado del tejado de su casa okupada en el barrio de La Palomera, por mor de que otros mostraran sus alturas de traje y corbata. Armesto terminó sus días en una casa de la Iglesia, Calor y Café, donde fue atendido humanamente sin los prejuicios habituales de esta ciudad. Y muchas más cosas podríamos decir de él, como que el «Señor Pompas» cometía cada tarde, especialmente, viernes y sábados, la osadía de hacer reír a los niños leoneses; esa especie en extinción que puebla cada vez menos nuestros rincones. Porque León sólo admite un tipo de pompas, las pompas fúnebres.La peor de la disidencia es ser disidente en democracia. Tenemos muy clara la disidencia en Rusia o en China, o en Cuba, o en Venezuela (bueno, según quien). Pero, nos cuesta reconocer la disidencia en democracia. Y en nuestro León, tan «Cuna del Parlamentarismo», cualquiera que ose enfrentarse a un alcalde o su corporación lo tiene jodido. El peor castigo hacia la disidencia en democracia es cortar, reventar y cercenar vínculos de fraternidad y solidaridad entre sus gentes o sus allegados. A Armesto, le intentaron quitar el aire que insuflaba en sus pompas seccionándole el pulmón afectivo de su cánida. Tuvo que ir a los tribunales a prolongar su cordón umbilical de cariño. Su abogada fue testigo de todas las tropelías, muy democráticas, eso sí, que cometieron contra él.Armesto, sobre el tejado de esa infravivienda de la Palomera, nos recordaba a imágenes pretéritas de la también manida democracia, cuando decenas de «tejadistas» se subieron en Riaño a las viviendas para que el gobierno del PSOE, el mismo que gobierna manu militari la ciudad de León, acabara con su perversa maquinaria pesada con lo que quedaba de las diversas poblaciones de la Montaña Oriental, la misma que hoy se queda aislada de cobertura.Y la oposición, si se le puede llamar así, viendo como día a día, nos cortan lo poco que tenemos de ganas de ayudarnos entre nosotros en este pueblón que antaño fue cabeza de reino. UPL y PP recuerdan cada vez más al Partido Campesino.Y, nosotros, los ciudadanos, dando por buenas, con nuestras cegueras impostadas, todas las persecuciones hacia las disidencias que se siguen dando, aunque en menor grado desde que nos ha dejado Armesto, en el cardo y el decumano legionenses. ¿Se acuerdan cuando cercenaron, con la tecnología, el gesto humano, fraternal y solidario de dejar a otro conductor el ticket de la ORA? Lo fuimos asumiendo sin protesta alguna. Mientras la ciudad se llena de cámaras de control que no visualizan como se invaden las plazas por parte de las modernas tanquetas de mesas, sillas y barracones sin control. Éstas no llevan la bandera de la Rusia de Putin, ni la de barras y estrellas de los Estados Unidos en Irak, sino que muestran logos de empresas de bebida y comida. Tampoco captan como la basura rebosa los hedientos contenedores, como si de la Casa de la Poridad se tratara. El mayor peligro de la democracia es afirmar y defender hiperbólicamente en la misma su propia existencia. No en vano, en nuestras retinas, de una generación nacida al final de un régimen autoritario de un alopécico, perdura el nombre de la organización polaca, con bigote largo, que hizo frente como nadie a la dictadura comunista soviética y que hizo caer, como fichas de dominó, el entramado dictatorial apellidado irónicamente «democrático» (como en la antigua Alemania): Solidaridad.

El peor castigo hacia la disidencia en democracia es cortar, reventar y cercenar vínculos de solidaridad entre sus gentes