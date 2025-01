La Educación se congela

Creado: Actualizado:

En León, todos sabemos lo que es… «helarte», es decir, morirte de frío y sino que se lo pregunten a cualquier estudiante de un centro educativo público de la provincia, da igual el nivel, el frío no distingue entre infantil, primaria, eso, FP o bachillerato, incluso afecta a la educación para adultos.

Por si acaso dudan, pasen por la prensa reciente y asistan a un reguero de noticias, propias de estas fechas invernales, sobre la falta de calefacción en los colegios e institutos. Lamentablemente todos tienen algo en común, la Dirección Provincial de Educación de León, que niega la mayor sistemáticamente. En el IES Eras de Renueva están cansados, profesores y padres, de insistir con los problemas de temperatura. La empresa de mantenimiento repara, casi semanalmente, unas calderas que, según reconocen los técnicos, ya han terminado su vida útil hace varios años. Las familias incluso han acudido al Procurador del Común que dictó que se realizara una inspección de las calderas para asegurarse del buen funcionamiento. Los técnicos que la Dirección Provincial de Educación de León envió al instituto no vieron ningún problema más allá de un fallo en el depósito de gasóleo de una de las calderas. Si todo está bien en el IES Eras de Renueva, ¿por qué hace dos años y medio se presupuestó la sustitución de las dos calderas? Presupuesto no ejecutado por supuesto (como la mayoría de lo que ocurre en León, se promete, pero luego cae en el olvido).Constantemente asistimos a declaraciones y noticias sobre lo importante que es la calidad educativa y el posicionamiento del sistema educativo de nuestra comunidad en los primeros puestos del Informe Pisa, sin embargo y a la vista de lo que está sucediendo, es claro que no se tiene en cuenta una importante variable, que es el entorno escolar y que supone un punto clave en el aprendizaje, esto no se le escapa a nadie. Por eso urge una solución por encima de declaraciones y de hacer la vista gorda en un asunto que solo requiere voluntad política pues teniendo en cuenta los presupuestos que maneja la Junta no se entiende que no se lleve a cabo una reparación de una caldera de un centro o que no se invierta en la sustitución de la misma.El CEIP Puente Castro, el CEIP Luis Vives, el Cepa Faustina Álvarez o el IES Eras de Renueva; todos con problemas de disconfort térmico, son los claros ejemplos, de que la educación en León se congela. Pero no son los únicos porque la realidad de los edificios que albergan centros educativos en la Región Leonesa, es que son viejos y obsoletos y no cumplen ninguna medida sobre eficiencia energética.Todos tenemos la imagen de niños dentro de su clase con el paraguas abierto, una imagen que podría pasar a ser algo anecdótico por ser excepcional, sin embargo se trata de una más que se une a otras con niños abrigados hasta las cejas, que parece más que estemos en el polo norte que en una ciudad europea. Nuestros niños tienen que aprender en un entorno amable, y por supuesto también tienen que aprender sobre áreas tan importantes para el crecimiento humano como es el Arte, pero sin h por favor.