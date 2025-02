Los nazis y la ciencia. Caricaturas

Creado: Actualizado:

En el buen artículo aparecido en la sección Tribuna del Diario de León, del día 25/01/2025, y cuyo autor es, don José Antonio García Marcos, psicólogo clínico, habla de la «solución final», que las autoridades nazis promovieron y cuyo objetivo era el exterminio de la comunidad judía. Previamente a este horror, se produjo otro hecho no menos horroroso que fue la autorización de la eutanasia en el Hospital Hadamar, y otros, practicada contra los enfermos mentales, del orden de 350.000, que se hacinaban en los manicomios alemanes.

Eran los psiquiatras los que seleccionaban a los enfermos y los médicos generalistas, los que abrían la llave de los gases. Esto fue considerado por Hitler como un «acto médico», posteriormente las SS, no pusieron objeción alguna en el exterminio de los judíos europeos, a éstos le siguieron, los niños nacidos con malformaciones, y los gitanos. En aquella época el Dr. Sigmund Freud, ya había publicado su obra. Melanie Klein (madre del psicoanálisis), ya había publicado en 1935,

Contribución a la psicogénesis de los estados maníacos-depresivos, dando lugar con este trabajo al origen de la creación de la Escuela Kleiniana. Sin duda podemos calificar de enfermos a los psiquiatras que procedieron en dichos «actos médicos», como los llamaba Hitler. Los estudios de Psiquiatría no garantizan una buena salud mental, como así mismo los estudios de cardiología no garantizan la inmunidad cardíaca. Cuando el Dr. Freud iba a publicar su Moisés (Moises y la religión monoteista), conocía las objeciones que la comunidad judía pondría a su publicación, pero... «Para él la verdad era sagrada y no podía renunciar al derecho que tenía como hombre de ciencia a darla conocer» (Ernest Jones, psicoanalista y biógrafo de Freud). Este mismo derecho que tenemos los hombres de Ciencia, me llevó hace unos días a la Facultad de Medicina de Oviedo, con objeto de dar publicidad a un pequeño librito del cual soy su autor titulado Física, Psicoanálisis y Escuela, editado en la editorial Círculo Rojo. El decano de dicha Facultad no autorizó dicho acto, pues no estaba editado por la editorial de la Facultad. Me recuerda a lo que me aconteció en un viaje que realicé a Rabat. Compré de segunda mano, pero en buen estado, las O.C. de Sigmund Freud, Ed. Biblioteca Nueva, para que los estudiantes marroquíes del Instituto Cervantes, pudiesen leer a Freud, en castellano, y la bibliotecaria me dijo que no los podía poner en la biblioteca por que el autor no era español. Posiblemente sea el primer libro en la historia de la Ciencia, donde en el autor concurran las circunstancias relativas, tanto a su formación como a sus circunstancias vitales. Conocimientos de Física (por formación), Matemáticas (Profesor de IES, en Matemáticas), y Psicoanalista de Orientación Kleiniana después de mas de 35 años de análisis, por haber estado ingresado en un Hospital Psiquiátrico durante un mes en el año 1982, por un brote psicótico (psicosis maniaco depresiva). No me dedico a la venta de libros, me dedico al estudio y al apoyo mutuo, y mis premisas vitales mas básicas, son el amor a la Ciencia, amor a la Verdad y mi solidaridad con el prójimo. El anuncio que pretendía publicitar del librito contenía los enlaces para visualizar los vídeos, de tres y cinco minutos que subí a internet: Melanie Klein: Madre del Psicoanálisis (x) https://youtu.be/985vUoNpu2E Melanie Klein: Madre del Psicoanálisis (X+X) https//youtu.be/CXnO5cDladU Los estudiantes de Psiquiatría deben tener la posibilidad mediante ayudas económicas al acceso a su propio psicoanálisis didáctico, con psicoanalistas didactas que les formen, con la garantía de las Asociaciones Psicoanalíticas, afiliadas a la Asociación Psicoanalítica Internacional, (I.P.A.) con el objeto de evitar la charlatanería, la intoxicación centífica y la impostura. La necesidad de psicoanalistas en la sociedad y psicoanalistas infanto-juveniles en colegios e institutos de educación es, diría yo, apremiante, dado que de lo contrario las masas serán manejadas, como lo están ahora, al antojo de desaprensivos maníacos que pululan por las esferas del poder y de esta manera la población pueda estar vacunada contra las pulsiones narcisistas y maníacas de algunos y peligrosos gobernantes, que son las caricaturas de unos personajes denostados por la Historia. La hipo manía tiene como características (defensas maníacas) principales: La omnipotencia (consecuencia de un negación de la realidad interna, niega la necesidad que tiene de los objetos amados), que está bastante acusado en más de un presidente, junto con el desprecio y desdén dirigido hacia sus oponentes o rivales, reales o imaginarios. Sin embargo en la neurosis obsesiva, (Freud definió la religión como la neurosis obsesiva universal), está caracterizada por la triada: orden, mezquindad, y terquedad. Ambas patologías son una consecuencia del complejo de Edipo. No quisiera pasar por alto, que en el delirio nazi, los eminentes físicos alemanes de raza judía, como Albert Einstein, Max Planck, Werner Heinserberg, fueron acusados de hacer una física judía y tuvieron que sufrir persecución y exilio. Lenard, físico nazi y ganador del Nobel de Física en 1905, sostenía «que distintas razas tenían una física distinta», viendo en la mecánica cuántica y en el principio de incertidumbre de Heisenberg una amenaza al orden nazi, y un camino hacia el caos.